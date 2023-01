Pflege leisten ist MEHRWert! Für die Pflege mit Zukunft

„Wehrlos im Heim“, in diesem sehr zugespitzten SZ-Kommentar vom 13.Januar 2023 warf der Journalist Rainer Stadler Sozialverbänden und Trägern Mitverantwortung vor, dass in Pflegeeinrichtungen elementare Rechte von alten Menschen nicht gewahrt würden. Sie würden ihre Macht zu wenig nutzen, um erträgliche Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten einzufordern.

Im Rahmen ihrer Federführung der Arbeitsgemeinschaft der Münchner Wohlfahrtverbände hat die AWO München-Stadt eine Kampagne initiiert, um den Anliegen der Pflege politisch Gehör zu verschaffen. Schwerpunkt bildet ein gemeinsam erarbeitetes Forderungs- und Visionspapier als Grundlage politischer Gespräche. An Gesundheitsminister Lauterbach wurden zwei öffentliche Briefe geschrieben, mit denen auf die drängenden Probleme der Pflege hingewiesen und eine wirkliche Pflegereform in Gestalt eine Vollversicherung der pflegebezogenen Kosten gefordert wurde. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek führte auf unsere Einladung hin am 14.9.22 ein Fachgespräch mit uns Verbändevertretern über die Situation der Pflege. Er hatte in den Folgetagen öffentlich von einer „humanitären Katastrophe“ gesprochen, die sich in der Pflege abzeichne. Er bat uns, seinem Ministerium konkrete Vorschläge zu unterbreiten, um die Pflege von unnötiger Bürokratie zu entlasten. Sein Ressortchef für Pflege Dr. Opolony wird ein weiteres Fachgespräch im Januar mit uns führen. Am 30.11. 22 wurde unser Geschäftsführer Hans Kopp von der SPD-Fraktion des Landtags zusammen mit Verdi zu einem Fachbericht eingeladen. Unser AWO-Vorsitzender Florian von Brunn wirft Ministerpräsident Söder ein „gebrochenes Pflegeversprechen“ vor, da es auch durch mangelnde politische Unterstützung, an Pflegekräften mangle, weshalb dringend benötigte Pflegeplätze nicht mehr belegt werden können. Leider wurde über all unsere Aktivitäten, die regelmäßig von Presseerklärungen begleitet sind, eher wenig berichterstattet. Offenkundig interessieren mehr dramatisierende plakative Auftritte oder Aufschreie.

AWO München-Stadt

Die Münchner Arbeiterwohlfahrt, ist ein anerkannter Träger der freien Wohlfahrtspflege, der sich als wertebasierter sozialer Dienstleister, mit einem breiten Spektrum an sozialen Angeboten, versteht. Seit der Gründung im Jahr 1919 stellen die Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit und Toleranz das sozialethische Fundament dar. Der von Marie Juchacz als Unterausschuss gegründete Wohlfahrtsverband, hat sich in den 100 Jahren seines Bestehens immer weiterentwickelt und kann trotz des Verbotes während der Nazizeit auf eine ungebrochene Erfolgsgeschichte blicken. Über ein vielfältiges Angebotsspektrum, von der Kleinstkinderbetreuung bis zur Pflege im hohen Alter ist der Verband gut im sozialen Bereich in Deutschland situiert. 255.000 hauptamtlich Mitarbeiter*nnen, 66.000 ehrenamtlich Tätige und 335.000 Mitglieder unterstreichen die Stellung der AWO als Spitzenverband in der freien Wohlfahrtspflege. Mit ca 3000 Mitarbeitenden und mehr als 250 Einrichtungen und Maßnahmen zählt die AWO München-Stadt zu den größten Kreisverbänden der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland.