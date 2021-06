Pflegekräfte suchen Pflegekräfte

Sie ist klein, aber fein: Die auf Altersmedizin spezialisierte Helios Amper-Klinik Indersdorf. Die Suche nach personeller Verstärkung nimmt das Pflegeteam selbst in die Hand – und stellt sich den künftigen Kolleginnen und Kollegen vor.

Bernhard Brandl blickt zurück auf das Jahr 1997. Damals war er Praktikant in der Amper-Klinik Indersdorf. 24 Jahre später ist er immer noch begeistert: „Mir hat das Praktikum in der Pflege ausgesprochen gut gefallen. Schon damals war mir klar, ich komme wieder.“ Nach seiner Ausbildung zur Pflegekraft wechselte er 2001 von München nach Markt Indersdorf. Die Klinik ist spezialisiert auf Altersmedizin und verfügt mit einer Akutgeriatrie sowie einer stationären und ambulanten geriatrischen Reha über 90 Betten.

135 Beschäftigte arbeiten an dem Standort, 95 davon in der Pflege. „Hier kennt jeder jeden. Wir sind wie eine große Familie“, sagt Brandl. Das Team ist zusammengewachsen, aber auch zusammen alt geworden. Jetzt fehlt der jüngere Nachwuchs. Darum suchen die Indersdorfer gezielt nach examinierten Pflegefachkräften, die gut zu ihnen passen – fachlich und menschlich.

Sinnstiftende Aufgabe in einem harmonischen Team

Gute Argumente, dort zu arbeiten, gibt es viele: Eine sinnstiftende Aufgabe in einem harmonischen Team. Die tolle Arbeitsatmosphäre. „Oder unsere legendären Weihnachtsfeiern“, schmunzelt Brandl, der jedes Jahr als Nikolaus verkleidet durch die Stationen zieht – und damit Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen erfreut. Krankenpflegehelferin Marie L’Onflé-Vorbuchner betont den großen Zusammenhalt in der Belegschaft: „Mir wurde bei der Wohnungssuche geholfen. Und bei meinem Umzug haben alle aus meiner Station mit angepackt.“ Sie beginnt im September eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ihre Vorgesetzte motivierte sie, sich weiter zu bilden. „Ich finde es toll, dass ich hier so gefördert werde“, sagt L’Onflé-Vorbuchner. „Nach der Ausbildung möchte ich aber unbedingt wieder zurück nach Indersdorf.“

Die Amper-Klinik bietet neben der Behandlung von Grunderkrankungen spezielle rehabilitative Maßnahmen für ältere Menschen an mit dem Ziel, dass diese anschließend wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren können. „Einigen Patienten, die als Pflegefall in die Reha kommen, können wir so gut helfen, dass sie sich zuhause wieder selbst versorgen können“, berichtet Simone Blank. Es sind diese Erfolge und die Dankbarkeit vieler Patienten und Angehörigen, die sie motivieren. Die 27-Jährige arbeitet seit sechs Jahren bei Helios, zuerst in Dachau, seit vergangenem Jahr in Markt Indersdorf. Während ihrer Ausbildung zur Pflegekraft absolvierte sie ein halbjähriges Praktikum in der Klinik Indersdorf. „Da habe ich gemerkt, wie erfüllend die Arbeit mit älteren Menschen ist.“ Die Patientinnen und Patienten verbleiben in der Reha mehrere Wochen bis zu zwei Monaten. „In dieser Zeit können wir eine viel intensivere Beziehung zu ihnen aufbauen als in einem normalen Krankenhaus, wo die Patienten oft nur einige Tage liegen“, so Blank.

Die Fäden in der Pflege laufen bei einem Mann zusammen: Dragutin Tufonic heißt die Pflegebereichsleitung in der Helios Amper-Klinik Indersdorf. Der gebürtige Serbe und studierte Tierarzt kam 1991 nach Deutschland. In Markt Indersdorf wechselte er in die Pflege und stieg rasch die Karriereleiter hinauf. „Ich freue mich auf Verstärkung für unser Team“, so Tufonic. „Gemeinsam haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir neue Kolleginnen und Kollegen optimal einarbeiten und integrieren können.“ Interessierte können sich direkt unter der Telefonnummer 08136/939-2621 oder per Email dragutin.tufonic@helios-gesundheit.de bei ihm melden.