Piazolo und Glauber: Clever im Alltag / 93 Schulen für Einsatz in der Verbraucherbildung ausgezeichnet

Für ihren besonderen Einsatz in der Verbraucherbildung werden in diesem Jahr 93 Schulen in ganz Bayern als „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ ausgezeichnet.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo betont anlässlich der Vergabe der Urkunden an die Schulen: „Neben den Familien spielen Schulen bei der Vermittlung von Alltagskompetenzen eine wichtige Rolle. Hier haben wir die Möglichkeit, alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, Impulse zu geben und sie frühzeitig auf ein Leben als souveräne Verbraucherinnen und Verbraucher vorzubereiten. Die Initiative ‚Partnerschule Verbraucherbildung Bayern‘ ist da ein bewährter, wichtiger Baustein! Ich freue mich über dieses besondere Engagement der Schulen und gratuliere ganz herzlich zur Auszeichnung.“

Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber betonte: „Das Programm Partnerschule Verbraucherbildung Bayern steht für bewusste, reflektierte und auch nachhaltige Lebens- und Konsumentscheidungen schon von Kindesbeinen an. Die Schülerinnen und Schüler der Partnerschulen Verbraucherbildung Bayern sind die jungen Verbraucher von heute und die finanzstarken Konsumenten von morgen. Ihr Konsumverhalten bestimmt maßgeblich, welche Produkte auf dem Markt bestehen und unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt werden. Nur mit dem notwendigen Wissen kann das eigene Konsumverhalten hinterfragt werden. Unsere Partnerschulen leisten hier vorbildliche Arbeit. Wir können nicht genug in frühzeitige Verbraucherbildung investieren.“

Clever im Alltag – dafür brauchen Schüler Wissen über Geld und Kompetenzen in Konsum, Medien, Umwelt und Ernährung, kurz: Verbraucherbildung. Hier setzt das Projekt „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ an. Mit dem Programm wollen das Verbraucherschutzministerium und das Kultusministerium Lehrkräfte unterstützen und Schülerinnen und Schüler ermutigen, kompetent und eigenverantwortlich bei lebensökonomischen Belangen zu handeln. Programmpartner ist der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. (VSB). Durch verschiedene Projekte, Schulaktionen und Ausstellungen sollen Schülerinnen und Schüler motiviert werden, sich mit mindestens zwei Verbraucherthemen intensiver zu beschäftigen. Teilnehmende Schulen konnten in diesem Schuljahr aus den Themen „Ressource Energie: Wärme, Wasser, Strom – was können wir tun?“ und „Lebensmittel regional oder aus aller Welt – was kommt auf den Tisch?“ wählen und/oder alternativ ein freies Thema aus den Bereichen Alltagskompetenzen und Lebensökonomie bearbeiten. Insgesamt mussten zwei Themen bearbeitet werden.

Ausgezeichnete Schulen erhalten neben einer Urkunde ein umfangreiches Auszeichnungspaket. 18 Schulen erhalten zusätzlich ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro für ihre besonders gelungenen Beiträge zum Wettbewerbsthema „Ressource Energie: Wärme, Wasser, Strom – was können wir tun?“. 17 der 93 Schulen dürfen sich darüber hinaus für zwei Jahre „Partnerschule PLUS“ nennen. Sie haben Verbraucherbildung zusätzlich in ihrem Leitbild und Schulprofil verankert.

Weiterführende Informationen und den Auszeichnungsfilm 2023 gibt es unter:

https://www.verbraucherbildung.bayern.de/schule/partnerschule/auszeichnung_partnerschulen_23.htm.

Folgende allgemeinbildende und berufliche Schulen erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“:

Oberbayern:

Realschule Gute Änger Freising

Staatliches Gymnasium Fürstenried München

Maria-Ward-Schule Neuburg an der Donau

Staatliche Realschule Waldkraiburg (Prämie)

Jahn-Grundschule Bad Tölz

Städtisches Sophie-Scholl-Gymnasium München (Prämie)

Gymnasium Landschulheim Schloss Ising Chieming

Herzog-Ludwig-Realschule Altötting (Plus)

Mittelschule Haar

Staatliches Berufliches Schulzentrum Miesbach (Prämie)

Städtisches Bertolt-Brecht-Gymnasium München

Erzbischöfliche Franziskus-Grundschule München (Prämie)

Staatliche Realschule Kösching (Plus)

Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking

Thomas Mann Gymnasium München

Ignaz-Günther-Gymnasium Rosenheim (Prämie)

Erzbischöfliche Mädchenrealschule Heilig Blut Erding

Chiemsee-Realschule Prien

Wirtschaftsschule Alpenland Bad Aibling

Gymnasium Tutzing

Dominik-Brunner-Realschule Poing (Prämie)

Orlando-di-Lasso-Realschule Maisach

Staatliche Realschule Peißenberg

Samuel-Heinicke-Realschule München

Niederbayern:

Staatliche Realschule Schöllnach (Plus, Prämie)

Staatliche Wirtschaftsschule Deggendorf

Johann-Simon-Mayr-Schule Staatliche Realschule Riedenburg (Prämie)

Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf

Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing

Johannes-Gutenberg-Gymnasium Waldkirchen

Wirtschaftsschule der Schulstiftung Seligenthal Landshut (Plus)

Grundschule Offenstetten Abensberg (Prämie)

Staatliche Wirtschaftsschule Passau

Realschule im Dreiburgenland Tittling (Plus)

Staatliche Realschule Simbach am Inn

Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg (Plus)

Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen

Erzbischöfliche Ursulinen-Realschule Landshut (Prämie)

Staatliches Berufliches Schulzentrum Kelheim

Mittelschule Viechtach

Veit-Höser-Gymnasium Bogen

Oberpfalz:

Erich Kästner Schule Postbauer-Heng (Plus)

Berufliche Oberschule Regensburg

Private Berufsschule des St. Michaels-Werk Grafenwöhr

Max-Ullrich-von-Drechsel-Realschule Regenstauf

Staatliche Realschule Berching (Prämie)

Lobkowitz-Realschule Neustadt an der Waldnaab

Gymnasium Parsberg (Prämie)

Staatliches Berufliches Schulzentrum Weiden in der Oberpfalz

Staatliches Berufliches Schulzentrum Neumarkt in der Oberpfalz

Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt in der Oberpfalz

Robert-Schuman-Gymnasium Cham

Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen Weiden (Plus)

Konrad-Adenauer-Schule – Staatliche Realschule Roding

Johann-Michael-Fischer-Gymnasium Burglengenfeld (Plus)

Schwaben:

Realschule an der Salzstraße Kempten (Plus)

Marien-Realschule Kaufbeuren des Schulwerks der Diözese Augsburg

Staatliches Gymnasium Füssen

Maria-Ward-Realschule Günzburg (Prämie)

Lindenschule Mittelschule Memmingen (Plus)

Staatliche Realschule Bobingen

Friedrich-Ebert-Mittelschule Augsburg

Grundschule Offingen

Mittelschule Offingen

Berufsschule 4 Augsburg – Welserschule

Via-Claudia-Realschule Königsbrunn

Christoph-Probst-Realschule – Neu-Ulm (Prämie)

Parkschule Stadtbergen

Oberfranken:

Mittelschule Münchberg-Poppenreuth (Plus)

Staatliche Wirtschaftsschule Hof (Plus)

Jacob-Ellrod-Schule Gefrees

Grund- und Mittelschule Küps

Maria-Ward-Gymnasium Bamberg (Plus)

Grundschule Presseck

Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth

Mittelfranken:

Mittelschule Feuchtwangen-Land

Staatliche Realschule Hilpoltstein

Städtische und Staatliche Wirtschaftsschule Nürnberg

Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen (Plus, Prämie)

Städtische Wirtschaftsschule im Röthelheimpark Erlangen (Plus)

Berufliche Oberschule der Stadt Nürnberg

Realschule am Europakanal Erlangen

Berufliche Schule Direktorat 7 Nürnberg

Grundschule Nürnberg Gebrüder-Grimm-Schule (Prämie)

Dietrich Bonhoeffer Realschule Neustadt an der Aisch (Prämie)

Unterfranken:

Ludwig-Erhard-Berufsschule Schweinfurt

Maria-Ward-Schule Würzburg

Staatliche Realschule Schonungen (Plus)

Hans-Schöbel-Schule Würzburg

Maria-Ward-Schule Aschaffenburg

Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg (Prämie)

Wilhelm-Sattler-Realschule Schweinfurt

Werner-von-Siemens-Realschule Bad Neustadt an der Saale