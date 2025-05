PATO bringt Pickleball in die Reitschule – Münchens neuer Trendsport startet in historischer Reithalle am Englischen Garten.

Eine der ältesten Reitsporthallen Deutschlands erwacht zu neuem Leben: In der historischen Reitschule am Englischen Garten erönet mit PATO Pickleball der erste urbane Indoor-Pickleball-Club der Stadt. Was in den USA längst zum Breitensport geworden ist, nimmt nun auch in Deutschland Fahrt auf – mit einem frischen Konzept, das Sport, Community und Kultur verbindet.

Was ist Pickleball?

Pickleball kombiniert Tennis, Badminton und Tischtennis – schnell zu erlernen, extrem dynamisch und hochgradig sozial. In den USA ist es zum vierten Jahr in Folge die am schnellsten wachsende Sportart. Besonders bei jungen Erwachsenen, Freizeitspielern und ehemaligen Tennisspielern ist das Spiel beliebt – man kann aber auch bis ins hohe Alter spielen. Gespielt wird zu viert auf einem Feld, so groß wie ein Badmintonfeld.

Ein Ort mit Geschichte trifft also auf einen Sport mit Zukunft

Gründer Pascal Iwkin (25) und Tobias Schmidt (26) haben den Sport während eines Aufenthaltes in Kalifornien entdeckt – und sich entschlossen, ihn nach München zu bringen. Mit der Reitschule als neuer Heimat schaffen sie nicht nur Platz für Bewegung, sondern auch für Begegnung.

„Pickleball ist mehr als ein Sport. Es ist ein sozialer Treffpunkt, ein Ort für alle – und die Reitschule bietet genau die richtige Lage“, sagt Pascal Iwkin.

„Die Reitschule war früher ein exklusiver Ort – mit unserem Konzept ist dieses einzigartige, denkmalgeschützte Gebäude nun für alle zugänglich.“, sagt Tobias Schmidt.

Ab Mai ist der Court geöffnet

PATO startet im Mai mit Önungszeiten von 6–24 Uhr für stündliche Platzbuchungen, Trainings, Events und dem beliebten „Open Play“. Die Location umfasst vier vollwertige Indoor-Courts, eine Zuschauertribüne und Probierfläche. Reserviert wird über ein einfaches Buchungssystem – ob zu zweit, im Doppel oder bei einem offenen Spiel, bei dem man sich als Einzelperson einbuchen kann und den Sport mit anderen entdeckt.

Infos unter: patopickleball.de

Anfahrt >>