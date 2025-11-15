Pink Christmas 2025: Münchens queerster Weihnachtsmarkt feiert 20-jähriges Jubiläum

Der beliebte queere Weihnachtsmarkt Pink Christmas kehrt 2025 zum 20. Mal auf den Münchner Stephansplatz zurück. Vom 24. November bis 21. Dezember verwandelt sich der Platz erneut in ein leuchtend pinkes Winterareal. Besucherinnen und Besucher erwartet ein bewährter Mix aus Geschenkständen, gastronomischen Angeboten, Proseccobar und dem nach eigener Aussage „leckersten Glühwein der Stadt“.

Musikalisch begleitet wird der Markt täglich ab 18 Uhr von DJ James Munich, der seinen charakteristischen Gute-Laune-Christmas-Mix präsentiert. Ein besonderes Highlight bleibt der Show-Sonntag, an dem Travestiestar Gene Pascale ab 19 Uhr auftritt. Weitere Programmpunkte sollen über die Social-Media-Kanäle angekündigt werden.

Doch Pink Christmas ist längst mehr als ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt. Seit Jahren gilt er als bedeutender Safe Space für die queere Community, ein Ort, an dem Menschen unabhängig von Identität und Orientierung Schutz und Akzeptanz finden. Angesichts zunehmenden Extremismus und gesellschaftlicher Polarisierung gewinnt dieser Raum weiter an Relevanz.

Gleichzeitig muss sich die Veranstaltung auch mit inneren Spannungen auseinandersetzen. Teile der Community wünschen sich weiterhin „Feiern unter sich“ – eine Haltung, die längst nicht mehr zeitgemäß ist. Pink Christmas setzt stattdessen bewusst auf Vielfalt und Offenheit, was zu einer breiten, heterogenen Besucherstruktur geführt hat.

Veranstalter Robert Maier-Kares betont, dass Pink Christmas neben einem kulturellen Angebot auch eine Plattform für Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt darstellt. Die Aufgabe bestehe darin, diesen Raum zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Herausforderungen würden nicht kleiner, so Maier-Kares, doch Engagement und Solidarität seien zentrale Pfeiler für eine offene Gesellschaft.

Trotz seiner gesellschaftlichen Bedeutung versteht sich Pink Christmas weiterhin als politisch neutral. Die Veranstaltung entwickelt sich gemeinsam mit ihrem Publikum und setzt auf Dialog sowie den Abbau von Vorurteilen – innerhalb wie außerhalb der Community. Denn Queerness ist längst in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent und spiegelt eine breite politische und kulturelle Vielfalt wider.

Mit seinem Jubiläumsjahr unterstreicht Pink Christmas seinen festen Platz im Münchner Adventskalender – als Ort der Begegnung, der Sichtbarkeit und der Vielfalt.