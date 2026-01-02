Pkw entzieht sich Kontrolle und kollidiert mit Ampel – Laim

Am Donnerstag, 01.01.2026, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein mit zwei Personen besetzter VW Polo die Waldwiesenstraße in Fahrtrichtung Silberdistelstraße. Eine Polizeistreife wollte das Fahrzeug im fließenden Verkehr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer leistete den Anhaltesignalen nicht Folge und beschleunigte stattdessen, um sich der Kontrolle zu entziehen.

An der Einmündung zur Senftenauerstraße / Silberdistelstraße verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Ampelanlage. Durch die Kollision kam das Fahrzeug zum Stillstand. Unmittelbar nach dem Stillstand des Fahrzeugs stiegen zwei männliche Personen aus und flüchteten vom Unfallort.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 21-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Eine zweite ebenfalls männliche Person konnte zunächst flüchten, verlor hierbei jedoch seine Jacke mitsamt Geldbeutel und Personalausweis. Erste Ermittlungen zeigen, dass es sich bei der zweiten geflüchteten Person um einen 20-jährigen Rumänen ebenfalls mit Wohnsitz in München handelt.

Beide Männer sind derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hinweise auf eine Drogenintoxikation beim 21-Jährigen führten zur Anordnung einer Blutentnahme bei diesem. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Feststellung der tatsächlichen Fahrereigenschaft, übernahm die Verkehrspolizeiinspektion München.