Pkw erfasst Motorradfahrer – eine Person schwer verletzt

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 17:55 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw auf der Richard-Strauss-Straße stadtauswärts. Verkehrsbedingt musste sie schließlich anhalten. Als sie die Einmündung zur Widderstraße erreichte, wollte sie nach links in diese abbiegen.

Gleichzeitig wollte sie zu diesem Zeitpunkt ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Kraftrad überholen. Auch er war in gleicher Richtung unterwegs.

Zwischen dem Pkw und dem Motorrad kam es in der Folge zum Zusammenstoß.

Der 65-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Richard-Strauss-Straße in diesem Bereich für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. In der Folge kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.