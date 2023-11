Pkw fährt Polizeibeamtin an und flüchtet

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 15:00 Uhr, hielt sich eine 37-jährige Polizeibeamtin zusammen mit ihrem Streifenpartner in zivil im Bereich eines Parkhauses in der Schwanthalerstraße auf.

Zur selben Zeit fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Mercedes zur Zufahrt des Parkhauses und wollte in dieses einfahren. Hierbei touchierte er mit dem rechten Vorderreifen des Pkw die Polizeibeamtin. Der 51-Jährige setzte daraufhin zurück und fuhr die Schwanthalerstraße in Richtung der Sonnenstraße davon. Die 37-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

Der Unfallverursacher meldete sich einige Zeit später bei der Münchner Verkehrspolizei und gab an den Pkw gefahren zu haben. Gegen ihn wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.