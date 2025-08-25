Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall – Maxvorstadt

Am Sonntag, 24.08.2025, gegen 22:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer im Bereich der Ludwigstraße. Der 18-Jährige mit Wohnsitz in München war den Polizeibeamten zuvor durch seine Fahrweise mit einem Pkw BMW aufgefallen.

Der 18-Jährige konnte anschließend angehalten werden. Während der Verkehrskontrolle beschleunigte der 18-Jährige das Fahrzeug jedoch unvermittelt und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über den Oskar-von-Miller-Ring in die Türkenstraße stadtauswärts.

Bei seiner Flucht kam es zu zahlreichen Verkehrsverstößen durch den 18-Jährigen, unter anderem einer Gefährdung eines entgegenkommenden Fahrzeuges sowie einem Rotlichtverstoß. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug den nachfahrenden Polizeibeamten kurzzeitig aus dem Blickfeld.

Kurze Zeit später konnte der BMW in der Lothstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug war gegen drei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Pkw kollidiert. Der 18-Jährige konnte nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Er war zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 18-Jährige konnte in der Folge identifiziert und durch Polizeibeamte an seiner Wohnadresse in München festgenommen werden.

Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde unter anderem angezeigt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Pkw BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.