Pkw-Fahrer fährt 65-jährige um und flüchtet

Am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 17:25 Uhr, war eine 65-jährige, die in München

wohnhaft ist, zu Fuß auf der Hansastraße unterwegs. Im Bereich der Hausnummer 51 wollte sie die Straße überqueren.

Die 65-Jährige wurde hier von einem bislang unbekannten Pkw frontal erfasst, einige Meter mitgenommen und kam dann mehrere Meter weiter nach dem Kollisionspunkt zum Liegen. Der Pkw fuhr in Richtung der Baumgartnerstraße weiter, ohne stehen zu bleiben oder sich um die Schwerverletzte zu kümmern.

Die 65-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch versorgt. Sie verblieb dort stationär.

In der Folge kam es in der Hansastraße aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten Fahrzeug

machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße

210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.