Pkw-Fahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle – Aschheim

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 13:00 Uhr, sollte ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw in der Eichendorffstraße im fließenden Verkehr durch eine Streife der Münchner Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München befand sich als Beifahrerin ebenfalls im Fahrzeug.

Der 21-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Streife und beschleunigte sein Fahrzeug weit über die zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Im Rahmen der Nachfahrt fuhr der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit über die A 99 in Richtung Salzburg bis zur Autobahnabfahrt Feldkirchen und überholte dabei mit schnellen Fahrstreifenwechseln andere Verkehrsteilnehmer von links und rechts und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer.

An einer nach der Abfahrt befindlichen Kreuzung musste der 21-Jährige verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern, woraufhin die eingesetzten Streifen die verkehrsgefährdende Fahrt beenden und den 21-Jährigen festnehmen konnten.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass am BMW des 21-Jährigen illegale Änderungen vorgenommen worden waren. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Er wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie verbotenes Kraftfahrzeugrennen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.