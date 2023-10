Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 21:45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw Fiat auf der Naupliastraße in Richtung Klinikum Harlaching und sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch sämtliche polizeilichen Anhalteaufforderungen, beschleunigte schließlich und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überholte er in verkehrsgefährdender Fahrweise ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Polizeifahrzeug. Der unbekannte Fahrer hielt daraufhin an und flüchtete zu Fuß.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer. Der Pkw Fiat wurde sichergestellt.

Bei dem Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.