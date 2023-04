Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle zu Fuß

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Kroate mit seinem Pkw Daimler-Chrysler die Moosacher Straße in westliche Richtung. Auf Höhe zur Einmündung am Oberwiesenfeld wurde eine Streifenbesatzung auf das Fahrzeug aufmerksam, da die angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht mehr gültig waren. Dem Fahrer wurden Anhaltesignale gegeben.

Daraufhin fuhr der 28-Jährige in eine Grundstückseinfahrt eines Hotels in der Moosacher Straße. Der Fahrer reduzierte seine Geschwindigkeit. Kurz bevor das Fahrzeug stoppte, öffnete der 28-Jährige die Fahrertür und floh zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch die Streifenbesatzung gesichert und vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug rollte führerlos an einen Absperrpoller und kam dort zum Stillstand.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich, dass sich der 28-Jährige illegal im Bundesgebiet aufhält und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Pkw wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Der 28-Jährige wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Folgetag einen Haftbefehl gegen den 28-Jährigen.

Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Verkehrs- und Kriminalpolizei.