Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:00 Uhr, war eine Streife der Polizeiinspektion 12 München (Maxvorstadt) im Bereich des Maximilianplatzes auf Streifenfahrt. Dabei fiel der Streifenbesatzung ein Pkw BMW auf, dessen Fahrer verkehrswidrig fuhr. Daher sollte er angehalten werden.

Der Fahrer des Pkw BMW missachtete das Anhaltesignal jedoch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er mehrfach mehr als 100 km/h schnell gefahren ist. Außerdem missachtete er mehrere „Rot“ zeigende Ampelanlagen und schaltete das Licht des Pkws aus.

Eine Vielzahl an Streifen war an der Fahndung nach dem Pkw beteiligt. Eine der Streifen konnte den gesuchten Pkw schließlich im Bereich der Adalbertstraße anhalten.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen. Weiterhin befand sich ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger im Fahrzeug. Alle drei haben ihren Wohnsitz jeweils in Augsburg.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die drei Fahrzeuginsassen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und dort nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen bzw. der Verständigung der Erziehungsberechtigten entlassen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt die Münchner Verkehrspolizei.