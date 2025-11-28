Pkw kracht gegen Garagentor – Milbertshofen

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einer technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall alarmiert worden. Der PKW sowie das Tor wurden erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Eine Fahrzeugführerin war mit ihrem Pkw gegen ein Garagentor gefahren, wodurch dieses aus seiner Verankerung gerissen wurde. Das Tor hing anschließend halb in der Zufahrt, sodass weder ein gefahrloses Passieren noch ein sicherer Betrieb der Tiefgarage gewährleistet war.

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Polizei bereits vor Ort und nahm die Einsatzkräfte in Empfang. Aufgrund der bestehenden Gefahr durch das instabile Tor und des sich aufstauenden Fahrzeugverkehrs in der Tiefgarage wurde entschieden, das Tor vollständig auszubauen.

Die Feuerwehr setzte hierfür Handwerkzeug, eine Steckleiter sowie Elektrowerkzeug ein. Das Tor wurde zunächst elektrisch abgeklemmt und die vorhandenen Leitungen im Anschluss fachgerecht isoliert. Danach konnte das beschädigte Tor vollständig demontiert und die Zufahrt wieder gefahrlos freigegeben werden.

Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.