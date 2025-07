Pkw kracht in den Außenbereich eines Cafes – zwei Personen verletzt

Am Donnerstag, 10.07.2025, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Leibstraße in Haar. Dort wollte er auf einem Parkplatz einparken. Nach eigenen Angaben rutschte er dabei von der Bremse auf das Gaspedal und beschleunigte unabsichtlich.

Der Pkw fuhr in der Folge auf ein dortiges Cafe zu, vor dem im Außenbereich eine 76-Jährige und eine 67-Jährige (beide mit Wohnsitz im Landkreis München), saßen. Die beiden Frauen wurden letztendlich von dem Pkw touchiert, genauso wie das Außenmobiliar des dortigen Cafes. Schließlich gelang es dem 80-Jährigen den Pkw zum Stehen zu bringen.

Die 76-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die 67-Jährige geht selbst zum Arzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.