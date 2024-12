Pkw landet auf dem Dach – Haidhausen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmorgen in der Aschheimer Straße gekommen. Drei Personen wurden verletzt.

Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein Pkw-Fahrer auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Anschließend rammte das Auto zwei auf dem Parkstreifen abgestellte Pkw. Diese wurden stark beschädigt. Anschließend stieß der Pkw mit einem Schulbus zusammen, in dem sich ein Fahrer und fünf Kinder befanden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers auf das Dach geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen.

Da zunächst unklar war, ob noch Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zur Unfallstelle alarmiert. Durch den Unfall wurden drei Erwachsene leicht verletzt, zwei davon wurden in Münchner Kliniken transportiert. Fünf im Kleinbus befindliche Kinder blieben augenscheinlich unverletzt und wurden sicherheitshalber zur Untersuchung in eine Münchner Klinik gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München unterstützten bei der Sichtung und Betreuung der betroffenen Personen, sicherten die Unfallstelle ab und nahmen austretende Betriebsstoffe auf.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.