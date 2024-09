Pkw rammt Wertstoffcontainer – Neuperlach

Nach einem internistischen Problem ist gestern Abend ein 77-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er musste reanimiert werden.

Als der Rentner am Steuer das Bewusstsein verlor, trat er wohl unvermittelt auf das Gaspedal und setzte seine Fahrt unkontrolliert fort. Am Straßenrand streifte er zwei Wertstoffcontainer und schob einen dritten vor sich her. An einem Baum kam er zum Stehen.

Die Besatzung einer Polizeistreife, welche zuerst am Einsatzort eintraf, befreite den Mann aus dem Fahrzeug und begann den Bewusstlosen zu reanimieren. Die kurz danach eingetroffenen Rettungswagen- und Notarztbesatzungen setzten die Maßnahmen fort und intensivierten sie. Mit eigenem Herzrhythmus konnte der 77-Jährige in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um sicherzugehen, dass sich keine unbeteiligte Person unter dem Container befand, musste erst das Fahrzeug zurück auf die Straße geschoben und anschließend der Container umgekippt werden.

Am BMW entstand Totalschaden. Der Zustand des Autofahrers kann als kritisch bezeichnet werden.