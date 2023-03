Placebo in München – Line-Up fürs Tollwood Sommerfestival komplett

Das Line-Up für Tollwood ist komplett – der letzte Act ist Placebo. Die Band kommt mit treibenden Gitarrenklängen und vibrierenden Elektro-Beats am 20. Juni in die Musik-Arena

MÜNCHEN. Auf den Social-Media-Kanälen haben die Tollwood-Fans schon eifrig gerätselt: Welche weltbekannte britische Rockband mit sieben Buchstaben wird wohl den letzten Termin in der Musik-Arena füllen? Nun gibt Tollwood den letzten Namen für das Line-Up bekannt, und es ist ein großer: Placebo kommt zu Tollwood! Treibende Gitarrenklänge und vibrierende Elektro-Beats werden am 20. Juni die Musik-Arena zum Beben bringen. Karten gibt‘s im Pre-Sale ab Freitag, 31. März, bei Eventim, ab Montag, 3. April, auch unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket.

Wo alles begann: an einer Londoner U-Bahn-Station

Brian Molko, Sänger und Gitarrist, und Stefan Olsdal, Bassist, kannten sich bereits aus der Schulzeit, hatten jedoch wenig miteinander zu tun, bis sie sich Jahre später an einer Londoner U-Bahn-Station wiedertrafen. Stefan war schon damals beeindruckt von Brians musikalischen Fähigkeiten – es ist die Geburtsstunde der Band, die damals noch „Ashtray Heart“ hieß und sich später Placebo nannte. Neben David Bowie, der sie noch vor Erscheinen des Debüts mit auf eine Tournee nahm, begeisterten Placebo (Foto: Placebo) auch U2 und gingen mit der Band auf Tour.

Mit dem Bandnamen Placebo, bekannt als der medizinische Fachbergriff für Medikamente ohne Wirkstoffe, haben sich die Musiker gegen Drogenkonsum positioniert. Entgegen dem Trend der 90er Jahre – nach dem sich viele Bands nach Drogen benannten. Doch Placebo startete eine Gegenreformation – Suchtpotential ohne Abhängigkeit.

Nach diesem Motto halten die Musiker die Band am Leben. Trotz Höhen und Tiefen, Bandmitgliedern, die aussteigen und neuen, die dazukommen, bleibt die Band ihrer Musik treu. Nach unzähligen Liedern, Platten und Auftritten erlebt die heutige Konstellation, die wieder aus den Gründungsmitgliedern Brian Molko und Stefan Olsdal besteht, einen neuen musikalischen Frühling und veröffentlicht das Album „Never let me go“.

Placebo besticht durch den hohen, nasalen Gesang von Brian Molko, seine androgyne Erscheinung und die um einen Halbton erhöhte Gitarrenstimmung. Mit ihren düsteren Rock-Songs sicherten sie sich nicht nur einen festen Platz auf dem internationalen Musikmarkt, sie begeistern auch Künstler wie David Bowie, Marilyn Manson und Michael Stipe von R.E.M., die sich offen als Placebo-Fans bekannten.

Die Band überzeugt immer noch mit ihrer musikalischen Bandbreite und rockt am 20. Juni die Musik-Arena des Tollwood Sommerfestivals. Karten gibt‘s unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim (im Pre-Sale ab 31. März), Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Ort: Musik-Arena (unbestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 20. Juni 2023

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 73,00 EUR / erm. 70,13* EUR

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)

Webseite: www.placeboworld.co.uk

Das derzeitige Line-Up im Überblick:

16.06.2023 | SDP – „Ein gutes schlechtes Vorbild“ Sommer Shows 2023

17.06.2023 | Adel Tawil – „Spiegelbild Tour 2023“

18.06.2023 | Provinz – „Live 2023“

19.06.2023 | Santiano – „10 Jahre – Die große Jubiläumstournee 2023“

20.06.2023 | Placebo

21.06.2023 | AYLIVA – „Festivals 2023“

22.06.2023 | Porcupine Tree – „Closure / Continuation Summer 2023“

23.06.2023 | Tom Jones – „Ages and Stages Tour“

24.06.2023 | LaBrassBanda – „Brass Fire Tour 2023“

25.06.2023 | Die Fantastischen Vier – AUSVERKAUFT

26.06.2023 | Jan Delay & Disko No. 1

27.06.2023 | Jacob Collier

28.06.2023 | Nico Santos – „Summer Ride 2023“

29.06.2023 | The Lumineers – „Brightside World Tour“

30.06.2023 | Sportfreunde Stiller – „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats – AUSVERKAUFT

01.07.2023 | Metfest 2023: Feuerschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr

02.07.2023 | Bonnie Tyler & Chris Norman – „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2023 | Danger Dan

04.07.2023 | Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“

05.07.2023 | Meute – „Live 2023“

06.07.2023 | Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit – „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“ – RESTKARTEN

07.07.2023 | Silbermond – „Auf Auf – Sommer 2023“

08.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

09.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

10.07.2023 | Beth Hart & Special Guest

11.07.2023 | Die Fantastischen Vier – ZUSATZSHOW

12.07.2023 | Pizzera & Jaus – „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm

13.07.2023 | Joe Bonamassa & Special Guest – „The Guitar Event of the Year“

14.07.2023 | Fury in the Slaughterhouse – „HOPE 2023“

15.07.2023 | Ska P + Chico Trujillo + Talco – Beginn: 18:00 Uhr

16.07.2023 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – „Aufgspuit zum 14. Mal!“ – Restkarten

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.