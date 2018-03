Am Donnerstag, 01.03.2018, gegen 05.00 Uhr, konnte ein 54-jähriger Zeitungsausträger eine starke Rauchentwicklung an einem Kindergarten in der Einsteinstraße feststellen. Kurz darauf schlugen auch Flammen aus dem Gebäude. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache dauern an. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.