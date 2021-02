Planegg: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume

Am Sonntag, 31.01.2021, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Rentner aus dem

südlichen Münchner Landkreis mit seinem Pkw, Marke Seat, die Fürstenrieder Straße in

Planegg stadtauswärts in Richtung Münchner Straße. An der Einmündung zur Münchner

Straße wollte der 74-Jährige nach rechts in die Münchner Straße in Fahrtrichtung Neuried

einbiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Rentner mit seinem Pkw unmittelbar vor der

Einmündung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem

Verkehrszeichen. Im Anschluss daran prallte er gegen mehrere, unmittelbar neben der

Fahrbahn befindliche, Bäume.

Bei dem Verkehrsunfall zog sich der 74-Jährige schwere Verletzungen zu, so dass er

durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Pkw entstand

Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Planegg wurde zur Unterstützung bei der

Bergung des Pkw eingesetzt.

Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw von der Unfallstelle kam es zu

keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen stand der Rentner während des Unfallzeitpunktes

unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein des 74-Jährigen wurde durch die Polizei

sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch die Münchner

Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich mit der Münchner Verkehrspolizei, Tegernseer Landstraße 210, 81549

München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.