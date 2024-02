Planet Erde III – Live in Concert am 24.09.2024 in der Olympiahalle München

Die preisgekrönte BBC Studios-Erfolgsserie ab September 2024 auf großer Live-Tour durch Deutschland!

Die großartigsten Szenen der spektakulären Dokumentation auf gigantischer LED-Wand – live begleitet vom The City Of Prague Philharmonic Orchestra.

Mit der Musik von Oscar-Preisträger Hans Zimmer, Jacob Shea und Sara Barone

Mit großer Freude kündigen BBC Studios und FKP Scorpio an, dass „PLANET ERDE III – LIVE IN CONCERT“ das Publikum im September und Oktober 2024 begeistern wird.

Nach den von der Kritik gefeierten und erfolgreichen „Live in Concert“-Tourneen mit Unser Blauer Planet II und Planet Erde II wird die mit Spannung erwartete „PLANET ERDE III – LIVE IN CONCERT“-Produktion atemberaubendes Material aus der neuesten sensationellen Fernsehserie präsentieren, die von der mehrfach preisgekrönten Natural History Unit der BBC Studios produziert wurde. Speziell ausgewähltes Filmmaterial wird in 4K Ultra HD auf einer gigantischen LED-Leinwand gezeigt, begleitet von der bemerkenswerten Musik von Oscar-Preisträger Hans Zimmer, Jacob Shea und Sara Barone für Bleeding Fingers Music, live gespielt vom fabelhaften The City Of Prague Philharmonic Orchestra.

Für die Musik zu der Serie arbeiteten Hans Zimmer und sein Team bei Bleeding Fingers Music auch mit der mit dem Brit Award ausgezeichneten und für den Grammy nominierten Band Bastille zusammen, der Prequel-Track entstand zusammen mit der für den Mercury Prize nominierten Singer-Songwriterin RAYE.

Hans Zimmer kommentierte: „Es ist stets eine Ehre für mich, die Musik für die Naturkunde-Serien der BBC zu komponieren, denn es gibt keine epischeren Geschichten als die, die sich jeden Tag in dem Ökosystem unseres Planeten abspielen. Bei Planet Earth III kommt als ein weiteres Privileg hinzu, die unglaublichen Weltklasse-Talente von Bastille und RAYE einbringen zu können, um sowohl eine wunderbare Klanglandschaft für die Serie als auch einen wunderschönen, ergreifenden Prequel-Track zu schaffen“.

Dieses ultimative Konzerterlebnis wird das Publikum in jeden Winkel der Erde führen, in Wüsten und Graslandschaften, durch Wälder, entlang von Küsten und in die Tiefen der Ozeane – mit außergewöhnlichen Geschichten von Tierdramen, die spannend, lustig und manchmal herzzerreißend sind. Wie stets sorgt die Natur für Überraschungen, und PLANET ERDE III – LIVE IN CONCERT zeigt, auf welch außergewöhnliche Weise sich Tiere anpassen, um die neuen Herausforderungen zu meistern, die in dieser entscheidenden Zeit der Geschichte, in der der Mensch eine zentrale Rolle spielt, auf sie zukommen.

Die Serie selbst wurde an 1.904 Tagen in 43 Ländern und auf sechs Kontinenten gefilmt. Dabei kamen modernste Kameratechnologien wie außergewöhnlich leichte Drohnen, Hochgeschwindigkeitskameras und ferngesteuerte Tiefseefahrzeuge zum Einsatz, die Einblicke in spektakuläre, bisher ungesehene Schauplätze gewähren.

PLANET EARTH III – LIVE IN CONCERT ist eine packende Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturgeschichte! Das renommierte The City Of Prague Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Matthew Freeman spielt die fesselnden Kompositionen live und schafft so eine abwechslungsreiche und höchst bewegende Klanglandschaft, die das Publikum in die einzelnen Episoden eintauchen lässt. Quelle: FKP Show Creations GmbH

Allg. VVK-Start: Freitag, 01.03.2024

