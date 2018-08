Plantsch-Pause: Wunderschöne Bergseen, die zum Baden einladen

Wie ein Fjord bettet sich der berühmte Königssee in die Berchtesgadener Alpen. Umrahmt wird sein grün schimmerndes klares Wasser von Wäldern, Felsen und der imposanten Ostwand des Watzmann-Massivs. Fitte Bergwanderer gehen zunächst vom Parkplatz in Schönau am Königssee über den Rinnkendlsteig nach St. Bartholomä. Dort fährt das Schiff bis in die hinterste Ecke, zur Salet-Alm. Nach einem kurzen Abstecher zum Obersee ist man hoffentlich genug aufgewärmt für ein Bad im (sehr) kühlen Nass: Der See knackt selbst im Sommer nur selten die 20-Grad-Marke. Die Tourenbeschreibung zum Rinnkendlsteig findet man auf alpenvereinaktiv. com

Der Verträumte: Schrecksee Umgeben von dichtem Grün liegt der Schrecksee auf 1813 Meter. Kein Wunder, dass der See in den Allgäuer Alpen so beliebt ist. Und noch eine Attraktion zeichnet ihn aus: Er ist der einzige Bergsee mit einer echten Insel. Wer Baden möchte, muss zuvor die Waden anstrengen: Der Schrecksee ist nur zu Fuß erreichbar. Talort ist das nordwestlich gelegene Hinterstein. Von dort führt ein Weg in rund drei Stunden durch das Hintersteiner Tal zum verträumten Schrecksee. Hier geht es zur Tour auf alpenvereinaktiv. com

Der Wildromantische: Ferchensee Unzählige kleine Bäche speisen den Ferchensee, der inmitten der wildromantischen Natur Mittenwalds liegt. Rund um den See gibt es viele leichte Wanderwege, die sich auch für Kinder eignen. Und wem das erfrischende Nass von außen nicht reicht, kann die Kehle mit Eis und Getränken kühlen – das Gasthaus Ferchensee liegt direkt in der Nähe. Tipp: In etwa 2,5 Stunden wandert man um den Lauter- und Ferchensee. Die Tour gibt es auf alpenvereinaktiv. com