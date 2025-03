Plattform für Online-Streitbeilegung – Verbraucherservice wird abgeschaltet

Verbraucher erhalten jedoch weiterhin Unterstützung zum Thema Schlichtung in Europa

Am 20. Juli 2025 wird die von der Europäischen Kommission bereitgestellte Plattform für Online-Streitbeilegung, kurz OS-Plattform, eingestellt. Die weltweit einzigartige Kommunikationsplattform ermöglicht es europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern, Streitigkeiten mit Online-Anbietern zu lösen. Informationen über außergerichtliche Streitbeilegungsmöglichkeiten in Deutschland und Europa erhalten Verbraucher jedoch auch nach dem Ende der Plattform weiterhin beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland. Dort ist die nationale Kontaktstelle für die Europäische Plattform für Online-Streitbeilegung seit 2016 angesiedelt.

Das Aus für die OS-Plattform wurde am 19. Dezember 2024 beschlossen, stand aber bereits seit Oktober 2023 zur Diskussion. Erdacht, um zwischen Käufer und Verkäufer zu vermitteln, konnte das Angebot mit der raschen Entwicklung im Online-Handel, hin zur Plattformökonomie, jedoch nicht Schritt halten. Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen können die OS-Plattform noch bis zum 19. März nutzen, um Beschwerden einzureichen oder diese an eine Schlichtungsstelle weiterzuleiten. Am 20. Juli 2025 wird die Plattform eingestellt und alle Daten und Informationen darauf gelöscht.

Verbraucherschützer bedauern Ende der Plattform für Online-Streitbeilegung

Seit 2016 bietet die Europäische Kommission mit der OS-Plattform ein automatisiertes Kommunikationstool an, über das Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU, Norwegen, Island und Liechtenstein die Möglichkeit haben, Streitigkeiten mit Unternehmen aus diesen Ländern zu lösen. Voraussetzung für die Nutzung ist neben der geografischen Eingrenzung auch, dass es sich um einen Online-Kauf handelt. Ein Streitfall kann über die Plattform an eine der über 400 anerkannten Schlichtungsstellen in Europa weitergeleitet werden. Mithilfe einer Schlichtungsstelle lassen sich Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen gütlich, schnell und oft kostenlos bzw. kostengünstig lösen. Bis Ende 2024 wurden über 220.000 Beschwerden auf der OS-Plattform eingereicht. Viele dieser Konflikte konnten dank der Kommunikation über das integrierte Postfach samt Übersetzungstool gelöst werden.

Pauline Stabenow, Leiterin der nationalen Kontaktstelle für die Europäische Plattform für Online-Streitbeilegung und Schlichtung im EVZ Deutschland, bedauert das Ende der OS-Plattform: „Die verpflichtende Verlinkung zur Plattform auf den Internetseiten der Unternehmen war sehr hilfreich für Verbraucherinnen und Verbraucher. Aus unserer Sicht war sie eine gute erste Anlaufstelle und wir hätten uns vielmehr eine Verbesserung als die Abschaffung gewünscht. Wir hoffen, dass Verbraucher weiterhin auf einfachem Weg kostenlose Beratungsstellen zum Thema Schlichtung in der EU finden können und über diese Möglichkeit zur Streitbeilegung informiert werden.“

Kontaktstelle berät Verbraucher weiterhin zu Schlichtung

Künftig sollen Verbraucherinnen und Verbraucher Informationen über die Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung über eine neue Webseite der Europäischen Kommission erhalten. Voraussichtlich wird das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) die Beratung und Vermittlung zu geeigneten Schlichtungsstellen übernehmen. Viele der nationalen Kontaktstellen für die OS-Plattform sind bereits im jeweiligen Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) der EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und Island integriert. Das EVZ Deutschland arbeitet schon seit 2016 eng mit der nationalen Kontaktstelle zusammen und freut sich, bei Fragen zur Schlichtung auch weiterhin Ansprechpartner für Verbraucherinnen, Verbraucher und Unternehmen zu sein.