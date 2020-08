Platzl Hotel: Employer Branding auf Platzl Art: “Mia san die Mitarbeiter”

In Corona-Zeiten ist es in der Hotellerie wichtiger denn je, gute Mitarbeiter zu finden und zu halten. Das Platzl Hotel in München hat diese Herausforderung angenommen und zeigt auf seiner neuen Seite zur Arbeitgebermarke www.platzltalente.de, wie sich Mitarbeiter in dem Traditions-Haus entfalten können. Unter dem Motto „Was du kannst, macht uns noch besser“ präsentieren sich starke Mitarbeiter-Charaktere von ihrer persönlichen Seite. Individualität, eingebettet in die klassische Welt des Platzl Hotel, führt lebhaft vor Augen, wie persönliches Engagement das Bild des Münchener Traditionshauses bereichert.

Neue Freiräume für Mitarbeiter: Videos zeigen den Menschen

In eindrucksvollen Videos berichten Front Office Managerin Stefanie, Küchenchef im Restaurant Pfistermühle Tino und Azubi Lisa davon, wie sie ihre Energie und persönlichen Talente im Platzl Hotel entfalten können. Ob Yoga-Entspannung, Surf-Begeisterung oder kreative Ader – in ihren sehr persönlichen Video-Botschaften bringen die Platzl-Mitarbeiter den besonderen Spirit ihres Arbeits- und Lebensraums zum Ausdruck. Besonders wichtig für sie alle: die Möglichkeit zur freien persönlichen Entfaltung. „Für uns im Platzl Hotel ist es vorrangig, unseren Mitarbeitern Freiräume zu öffnen“, erklärt Heiko Buchta, Direktor im Platzl Hotel. „Unsere Mitarbeiter sind so einzigartig und haben so tolle Ideen, dass wir als Platzl-Familie mit ihnen und durch sie in Bewegung bleiben und uns für die Zukunft weiterentwickeln.“

Angebote auf einen Blick: Platzl Sportln, Stellenausschreibungen, Partys und Benfits

Neben den lebhaften Videobotschaften und einer sehr sympathischen Bilderwelt finden sich auf der neuen Seite zur Arbeitgebermarke auch viele Informationen zu aktuellen Stellenausschreibungen und Angeboten für Mitarbeiter. Dazu gehören etwa das Platzl Sportln, Kick-off Partys und entspannte Sommerfeste. Hinzu kommt Wissenswertes rund um das Thema Mitarbeitervorteile und Corporate Benefits sowie Weiterbildungsangebote. Dass das Platzl Hotel mit seiner Mitarbeiter-Philosophie genau auf dem richtigen Weg ist, zeigt sich nicht nur in seinen engagierten Persönlichkeiten: Verschiedenste Auszeichnungen wie TOP Ausbildungsbetrieb DEHOGA, Exzellente Ausbildung in der Hotellerie und der erste Platz beim Hospitality HR Award 2018 belegen die Stärke des Hauses im Bereich der Mitarbeiter-Entwicklung.

Das traditionsreiche und privat geführte Platzl Hotel befindet sich direkt in Münchens historischer Altstadt nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt. Alle 167 Zimmer sind im bayerisch-modernen Stil eingerichtet, darunter auch die exklusive „Bayerische Suite“. Für Veranstaltungen stehen sieben Bankett- und Tagungsräume zur Verfügung. Gastronomisch haben Gäste die Wahl zwischen dem Restaurant Pfistermühle, wo unter einer historischen Gewölbedecke aus dem Jahre 1573 und im angeschlossenen Wirtsgarten eine gehobene bayerische Küche serviert wird, und dem Wirtshaus Ayinger am Platzl, das sich auf regionale Speisen und deftige Gerichte spezialisiert hat. Hinzu kommen die trendige Josefa Bar & Kaffee, die ihren Fokus auf die Neuinterpretation klassischer Cocktails mit „Münchner Touch“ hat, sowie das Platzl Karree Boden & Bar mit kleinem Getränkeangebot, Snack- und Kuchenauswahl als separate Außengastronomie. Nach dem Vorbild des „Maurischen Kiosks“ von Ludwig II verfügt das Vier-Sterne-Superior-Hotel über einen Erholungsbereich im prunkvoll-orientalischen Stil mit prächtiger Ornamentik und bunten Glasfenstern.

Adresse: Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, D-80331 München, Telefon: 0 89-2 37 03-0, Fax: 0 89-2 37 03-800, E-Mail: servus@platzl.de, Internet: www.platzl.de