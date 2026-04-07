Polizei beendet illegales Autorennen in Oberschleißheim

Am Donnerstag, 03.04.2026, gegen 00:10 Uhr, bemerkten zivile Beamte der Verkehrspolizeiinspektion München in der Ingolstädter Straße stadtauswärts auf Höhe des Frankfurter Rings in München zwei Pkw, welche durch ihre Fahrweise auffielen.

Die Fahrzeugführer, ein 34-jähriger und ein 31-jähriger Deutscher jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis München, beschleunigten ihre beiden PS-starken Pkw immer wieder und verursachten dadurch erheblichen Lärm. Sie wechselten dabei des Öfteren die Fahrspuren und überholten sich gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten, deren ziviles Fahrzeug mit einem Videomesssystem ausgerüstet war, folgten den Verkehrsteilnehmern und filmten sämtliche Verstöße.

Als beide Pkw auf der B 13 in Richtung Norden fuhren und die Olympiaschießanlage passierten beschleunigten sie so stark, dass die Polizeibeamten kaum mehr folgen konnten. Laut dem verbauten Videosystem erreichten die beiden Pkw-Fahrer über eine Strecke von 1,5 km eine Durchschnittsgeschwindigkeit von jeweils 170 km/h. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h.

Auf Grund der späten Uhrzeit und des damit verbundenen geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bevor es gelang, beide Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden die Führerscheine und die Mobiltelefone der Fahrzeugführer beschlagnahmt.

Sie erhielten Anzeigen u.a. wegen eines illegalen Kfz-Rennens. Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.