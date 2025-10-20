Polizei kann zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in Feldkirchen festnehmen

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 15:00 Uhr, gelangten zwei zu dem Zeitpunkt unbekannte
Täter auf das Gelände eines Einfamilienhauses in Feldkirchen. Dort öffneten sie
gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten anschließend das Anwesen.
Eine aufmerksame benachbarte Person nahm die Täter wahr und informierte umgehend
den Polizeinotruf 110. Sofort eingesetzte Zivilkräfte der Münchner Polizei konnten bei
Eintreffen die zu Fuß fliehenden Täter feststellen. Während ihrer Flucht überquerten die
Täter mehrfach die angrenzende Autobahn A94.
Durch die sofort eingeleitete intensive Fahndung konnten zwei Personen durch den
Polizeihubschrauber in einem Gebüsch lokalisiert werden. Nach der erneuten fußläufigen
Flucht über die Autobahn wurden beide auf einem Standstreifen durch eine eingesetzte Streife festgenommen. Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zur Sperrung der A94.
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen mit australischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und um einen 20-Jährigen mit deutscher und algerischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls mit Wohnsitz in München.
Die Tatverdächtigen wurden wegen des Einbruchsdiebstahls, Sachbeschädigung und des
Hausfriedensbruchs angezeigt. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft.
Die Festnahme der beiden Tatverdächtigen war insbesondere aufgrund des schnellen
Eingreifens der aufmerksamen Nachbarn möglich.
Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jahnstraße, Falkenstraße, Fasanweg,
Oberndorfer Straße und Alpenstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im
Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zum Verbleib eines
von den Tatverdächtigen benutzten Brecheisens, werden gebeten, sich mit dem
Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen
Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.