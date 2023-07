Polizei kontrolliert Autoposer-Szene: Geschwindigkeitsverstöße – Keine Fahrerlaubnis – Zu laut!

In der Nacht von Freitag, 21.07.2023, auf Samstag, 22.07.2023, wurde durch die Polizeiinspektion 13 (Schwabing) eine Kontrollaktion im Zusammenhang mit der Autoposer-Szene durchgeführt. Schwerpunkt der Aktion waren die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie die Einhaltung der Lärmschutzvorschriften beim Betrieb von Kfz.

An insgesamt zwei Kontrollstellen im Bereich der Leopold- und Ludwigstraße wurden im Verlauf des Abends mehr als dreißig Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hierunter wurde im Bereich der Leopoldstraße bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW mit 76 km/h festgestellt sowie im Bereich der Ludwigsstraße bei erlaubten 50 km/h ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mercedes mit 87 km/h festgestellt werden.

Bei der Kontrolle eines weiteren schnellen Fahrers wurde zudem festgestellt, dass dieser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus wurden sämtliche Fahrzeugführer zudem wegen Verursachung von unnötigem Lärm angezeigt, da sie den Motor ihrer Fahrzeuge grundlos aufheulen ließen.