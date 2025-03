Polizei leistet Löschhilfe – Neuhausen

Dachauer Straße – Am frühen Samstagmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr von der Polizei über eine brennende Mülltonne informiert. Bis zum Eintreffen des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde bereits wertvolle Vorarbeit geleistet.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte ein Feuer inmitten mehrerer Mülltonnen, Fahrräder und einer Hecke. Umgehend meldeten sie ihre Feststellung und leiteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte einer nahegelegenen Feuerwache erste Schritte ein. In kürzester Zeit wurden alle Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung des Brandherdes entfernt und eine weitere Ausbreitung so verhindert. Für einen Atemschutztrupp war es so ein Leichtes, die nun alleinstehende Mülltonne mit dem Schnellangriffsschlauch abzulöschen. Rund 400 Liter Wasser und etwas Schaummittel waren nötig, um zügig „Feuer aus“ melden zu können. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Lediglich eine weitere Kunststofftonne musste etwas an Körperspannung einbüßen.

Die Brandursache und die genaue Schadenssumme sind der Feuerwehr nicht bekannt.