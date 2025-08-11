Polizei löst nicht angemeldete Party in Oberschleißheim auf

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt, da sich eine Person zu Fuß im Bereich des Autobahndreiecks München-Feldmoching auf dem Seitenstreifen aufgehalten habe. Eine schnell eintreffende Polizeistreife konnte die Person zwar nicht mehr feststellen, jedoch wurde laute Technomusik aus einem Waldstück in der Nähe wahrgenommen.

Es stellte sich heraus, dass hier eine nicht angemeldete Party mit ca. 100 anwesenden Personen stattfand. Einige der Besucher gingen beim Verlassen der Party zu Fuß über die Autobahn. Zu einer konkreten Gefährdung kam es dabei nicht, jedoch ist das Betreten der Autobahn zu Fuß potenziell lebensgefährlich. Aufgrund dessen wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt, während weitere hinzugezogene Polizeikräfte die Party auflösten und die Personalien der noch vor Ort befindlichen Personen feststellten.

Gegen den Veranstalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen u.a. wegen Verstößen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und zur Prüfung gewerberechtlicher Verstöße erstellt.