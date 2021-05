Polizei München: Einsatzbilanz zur “Freinacht“

Die Münchner Polizei wurde in der sogenannten “Freinacht“ vom 30.04.2021 auf den 01.05.2021 insgesamt zu 10 Einsätzen gerufen, die thematisch in direktem Bezug zur “Freinacht“ zu werten sind.

Am Freitag, 30.04.2021 gegen 22.50 Uhr stellten mehrere Jugendliche Mülltonnen und Zeitungsständer in der Fasanerie auf die Straße. Die Polizei unterband dies vor Ort und zeigte die vier Personen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nach dem Infektionsschutzgesetz an.

Am Samstag, 01.05.2021 gegen 00.15 Uhr randalierten vier Personen an einer Bushaltestelle in Neuaubing. Alle vier erhielten in der Folge durch die Polizei Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.