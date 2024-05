Polizei stoppt verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Milbertshofen

Am Sonntag, 05.05.2024, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw und nicht angepasster Geschwindigkeit sowie ausbrechendem Fahrzeugheck aus dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Schwarzhauptstraße in Richtung Anton-Ditt-Bogen. Eine zivile Streife der Münchner Polizei, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der Schwarzhauptstraße befand, musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern.

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 21-Jährige weiter auf die Hufelandstraße und im Anschluss auf die Ingolstädter Straße. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass bei jedem Abbiegevorgang erneut das Fahrzeugheck ausbrach.

Der 21-Jährige konnte schließlich an der Kreuzung zum Frankfurter Ring angehalten werden, als er verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten musste.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.