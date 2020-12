Polizei überprüft Rotlichtmilieu

Am Donnerstag, 10.12.2020, 17:00 Uhr – 20:00 Uhr, führten die örtlich zuständige

Polizeiinspektion 14 (Westend) zusammen mit dem Kommissariat 35 (Menschenhandel

und Prostitution) und Unterstützung weiterer Polizeikräfte in einer Unterkunft in der

Landwehrstraße Kontrollen im Rotlichtmilieu durch. Zuvor waren bei der Polizei durch die

Bevölkerung immer wieder Hinweise eingegangen, dass dort illegale Prostitution

betrieben wird.

Im Rahmen der Kontrolle konnten 13 Personen, im Alter von 19 bis 41 Jahren, in

verschiedenen Zimmern des Anwesens angetroffen werden. Bei allen Personen wurde

die Identität festgestellt. Bei den Personen handelte es sich überwiegend um Frauen aus

Osteuropa. Mögliche Verstöße wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution wurden

dabei überprüft.

Am Ende der Kontrollen wurde eine Person wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und eine weitere Person wegen der Ausübung der verbotenen

Prostitution angezeigt. Eine Prostituierte wurde wegen des Betreibens einer

Prostitutionsstätte angezeigt. In diesem Fall wurde eine Sicherheitsleistung von

5.000 Euro erhoben. Der Betrieb einer Prostitutionsstätte ist nach den

Infektionsschutzregelungen verboten. Verstöße werden mit hohen Bußgeldern geahndet.

Die weiteren Ermittlungen in diesen Fällen erfolgen durch das Kommissariat 35 des

Polizeipräsidiums München.