Polizeieinsatz aufgrund verdächtigen Gegenstands in Laim

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 08:00 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf über einen verdächtigen Gegenstand auf der Friedenheimer Brücke. Hierbei handelte es sich um einen Alltagsgegenstand, von welchem augenscheinlich aufgrund seiner Beschaffenheit und seiner Position eine Gefahr ausgehen hätte können. Beim darauffolgenden Polizeieinsatz wurde vorsorglich der Gehweg der Friedenheimer Brücke gesperrt. Für eine Begutachtung durch Einsatzkräfte wurde auch die Fahrbahn für wenige Minuten gesperrt. Da der Gegenstand jedoch vollkommen ungefährlich war, wurden die Verkehrssperren schnell wieder aufgehoben. Die S-Bahnstrecke und Bahngleise waren nicht beeinträchtigt.

Laut Zeugenangaben habe sich der Gegenstand bereits seit mindestens einem Tag dort befunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht kein Anfangsverdacht einer Straftat.