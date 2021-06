Polizeieinsatz nach einem Körperverletzungsdelikt in Neuperlach

Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 15:00 Uhr, teilte ein Anwohner dem Notruf 110 der Polizei mit, dass es im Bereich der Fritz-Erler-Straße in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einem lautstarken Familienstreit komme.

Daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte der örtlichen Polizeiinspektion zur Einsatzörtlichkeit aus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass es in einer Wohnung zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen war. Der Tatverdächtige verhielt sich den anwesenden Polizeibeamten gegenüber aggressiv und zeigte ein Messer vor.

Daraufhin wurde eine Vielzahl weiterer Einsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit angefordert. Um Unbeteiligte zu schützen, wurde die Örtlichkeit abgesperrt und Polizeieinsatzkräfte näherten sich dem Tatverdächtigen mit angelegter Schutzausstattung.

Der Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung durch Einsatzkräfte überwältigt und gefesselt werden, wobei er Widerstand leistete und die Polizisten anspuckte. Keiner der eingesetzten Polizeibeamten und auch nicht die anwesenden Angehörigen wurden verletzt.

Der Tatverdächtige, ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstands, der Bedrohung und der Beleidigung angezeigt, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 22 geführt.