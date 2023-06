Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation führt zum Auffinden einer Cannabis-Aufzuchtanlage

Am Freitag, 23.06.2023, gegen 18:00 Uhr, verständigten mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Aschheim den Polizeinotruf 110. In einer Nachbarwohnung war ein lauter Streit zu hören gewesen. Hierbei wurden auch verbale Drohungen gehört, die auf eine Bedrohung mit einem Messer schließen ließen. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Wohnhaus geschickt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Wohnung durch die Bewohner geöffnet. Es stellte sich heraus, dass es im Vorfeld zu einem verbalen Streit zwischen einem 51-jährigen Bewohner und einem 22-Jährigen gekommen war. Dieser hatte sich zuvor entgegen der Aufforderung des 51-Jährigen nicht aus der Wohnung entfernt. Der 51-Jährige ergriff schließlich ein Messer und drohte damit dem 22-Jährigen, der schließlich die Wohnung verließ.

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Allerdings wurde im Rahmen des Einsatzes in der Wohnung von den Polizeibeamten eine Aufzuchtanlage für Cannabis festgestellt.

Gegen den 51-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Cannabis und ein mögliches Tatmesser wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Bedrohung u.a.) geführt.