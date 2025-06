Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation in Oberföhring

Am Samstag, 31.05.2025, gegen 05:10 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus in Oberföhring informiert.

Ein dort wohnender 27-Jähriger randalierte aus bislang nicht geklärten Gründen in der Wohnung und beschädigte verschiedene Teile des dortigen Mobiliars.

In der Wohnung befand sich noch ein 70-Jähriger dort wohnender Angehöriger und ein 37-Jähriger Betreuer des 70-Jährigen. Auf Grund einer Erkrankung ist der 70-Jährige betreuungsbedürftig.

Während seiner Handlungen hielt der 27-Jährige zeitweise auch ein Messer in der Hand. Als er das Messer kurzzeitig weglegte, konnte der 37-Jährige das Messer verstecken und er verließ die Wohnung.

Auf Grund der unklaren Situation wurden mehrere Einsatzkräfte der Polizei um das Haus und vor der Wohnung zusammengezogen. Diese konnten die Wohnungstür öffnen und den 27-Jährigen dort festnehmen. Wegen seines gefährdenden Verhaltens wurde er danach in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Der Betreuer konnte sich danach weiter um den 70-Jährigen kümmern.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.