Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation in Ramersdorf

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 18:40 Uhr, alarmierte eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 und sie teilte mit, dass sie in der gemeinsamen Wohnung einen Streit mit ihrem 54-jährigen Lebenspartner hatte und dieser dabei eine Pistole vorgezeigt hätte. Sie fühlte sich durch diese Situation bedroht.

Sofort wurden viele Einsatzkräfte der Münchner Polizei zu dem Wohnhaus geschickt und es mussten Teile der Balanstraße für den Einsatz bis ca. 20:30 Uhr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung lokalisieren und der 54-Jährige konnte in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Er war deutlich alkoholisiert. Eine Schusswaffe konnte in der Wohnung nicht aufgefunden werden. Er wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen einer Bedrohung angezeigt. Danach wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26.