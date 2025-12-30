Polizeieinsatz wegen einer psychisch auffälligen Person in Perlach

Am Dienstag, 30.12.2025, gegen 00:30 Uhr, musste ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw an der Fritz-Erler-Straße Ecke Putzbrunner Straße verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Dort wurde er von einer bis dato unbekannten Fahrradfahrerin rassistisch beleidigt. Zudem bedrohte sie den 20-Jährigen verbal und zeigte einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vor. Daraufhin informierte er den Polizeinotruf 110.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte eine 47-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Münchner Landkreis als Tatverdächtige durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde eine mitgeführte CO2-Pistole aufgefunden und sichergestellt.

Da die Tatverdächtige psychisch auffällig auf die Polizeibeamten wirkte, musste sie im Anschluss in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht werden.

Die Münchner Polizei prüft nun mögliche Verstöße nach dem Waffengesetz und dem Strafgesetzbuch.