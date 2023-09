Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Protestaktionen am Donnerstag, 07.09.2023

Am Donnerstag, 07.09.2023 gegen 16:00 Uhr, kam es aus dem “Mobilitätswendecamp”

im Luitpoldpark heraus zu einer nicht angezeigten, sich fortbewegenden Versammlung. In

Absprache mit der Polizei verließen mehrere Personen das Camp mit einem Holzgestell

(sog. “Gehzeug”), einem Banner und Trommeln und bewegten sich durch die

Belgradstraße, die Nordendstraße und die Barerstraße zum Karolinenplatz und auf

gleichem Weg zurück. Gegen 19:20 Uhr war die Versammlung beendet. Insgesamt

nahmen etwa 20 Personen an der Versammlung teil. Die Versammlung wurden von

Einsatzkräften begleitet, es wurden Verkehrsmaßnahmen getroffen.

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 07.09.2023 zu zwei Blockadeaktionen im

Stadtgebiet. In diesem Zusammenhang wurden 12 Personen (8 x männlich, 4 x weiblich)

in Gewahrsam genommen. Durch das zuständige Gericht wurde in 2 Fällen eine

Entlassung angeordnet, in 8 Fällen wurde der Gewahrsam bis Freitag, 08.09.2023

bestätigt und in 2 Fällen bis Dienstag, 12.09.2023. Von den 10 Personen, die in

Gewahrsam verbleiben, haben 5 ihren Wohnsitz in Bayern, 2 in Berlin, jeweils eine Person

im Saarland und in Thüringen und bei einer Person ist der Wohnsitz unbekannt.