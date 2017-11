Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) feiert 50-jähriges Bestehen

Am Montag, 20.11.2017, um 18.30 Uhr, feierte die Polizeiinspektion 31 im Kultur- und Bildungszentrum (KUBIZ) in Unterhaching ihr 50-jähriges Bestehen.

Dienststellenleiter EPHK Stefan Schraut begrüßte die geladenen Gäste und freute sich über das zahlreiche Erscheinen. Neben Vertretern des Polizeipräsidiums München waren alle Bürgermeister der Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der PI 31 sowie der Landrat des Landkreises München, Vertreter der örtlichen Feuerwehren, ehemalige Dienststellenleiter, uniformierte Kollegen der Partnergemeinde Bischofshofen in Österreich und viele mehr gekommen.

Polizeipräsident Hubertus Andrä erklärte in seinen Grußworten, dass 1967, das Gründungsjahr der heutigen Polizeiinspektion Unterhaching, in eine bewegte Zeit gefallen sei. Seither habe sich viel verändert. Die Bevölkerungszahl in den Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach, hat sich beinahe verdreifacht. Dabei ist die Sicherheitslage im Hachinger Tal überdurchschnittlich gut. Dies sei mitunter der engagierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der PI 31 zuzuschreiben. Hierfür bedankte sich der Präsident sehr herzlich.

Auch Landrat Christoph Göbel zeigte sich über die Sicherheitslage im Landkreis sehr zufrieden. Insbesondere schätze er die intensive Präventionsarbeit, die mögliche Straftaten verhindert und in Zahlen gar nicht zu messen ist. Als Geschenk überreichte er Dienststellenleiter EPHK Stefan Schraut eine Torte in Form eines Streifenwagens.

Hausherr des KUBIZ in Unterhaching, 1. Bürgermeister Wolfgang Panzer, bezeichnete Unterhaching als eine der lebenswertesten Gemeinden. Er lobte das gute Zusammenwirken der Polizei mit den Ordnungsdiensten, Feuerwehren und anderen Institutionen und dass die Herausforderungen in der Gemeinde in den letzten Jahren hervorragend gemeistert wurden.