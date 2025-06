Polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Messerangriff in Ludwigvorstadt

Am Samstag, 07.06.2025, wurde die Münchner Polizei gegen 19.45 Uhr verständigt, dass eine Frau im Bereich der Theresienwiese eine Person mit einem Messer verletzt habe. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand verletzte sie einen 56-Jährigen im Bereich der Westendstraße mit einem Messer. Kurz darauf verletzte sie eine 25-Jährige bei der Schwanthaler Höhe ebenfalls mit dem Messer. Als die Täterin von Einsatzkräften im Bereich des Bavariarings am St. Pauls-Platz angetroffen wurde und festgenommen werden sollte, kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie kurz darauf. Bei der Frau handelte es sich um eine 30-Jährige, die in München wohnhaft war.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen. In Bezug auf den polizeilichen Schusswaffengebrauch werden die Ermittlungen vom Bayerischen Landeskriminalamt geführt.