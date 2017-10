Pop-Legende Billy Joel Ende Juni 2018 in Hamburg

Billy Joel In Concert 2018 – Einziges Konzert im deutschsprachigen Raum am 30.06.18 im Hamburger Volksparkstadion

Lange mussten die Fans im Norden auf diese Nachricht warten. Jetzt können sie einen der populärsten und erfolgreichsten Künstler aller Zeiten endlich wieder live erleben. Amerikas Pop-Legende Billy Joel kommt im Sommer 2018 nach Hamburg. Am 30. Juni bildet das Volksparkstadion den perfekten Open Air-Rahmen für das einzige Konzert im gesamten deutschsprachigen Raum.

Der virtuose Pianoman Billy Joel wird jede Phase seiner beispiellosen Karriere mit knapp 30 Songs in rund zweieinhalb Stunden nachzeichnen. Voller Leidenschaft und in unglaublicher Qualität demonstriert der mit sechs Grammys ausgezeichnete Superstar seine musikalische Meisterschaft ebenso wie seine überragenden Entertainer-Qualitäten.

Billy Joel zählt in allen Sparten des Musikgeschäfts zu den absolut besten seines Fachs. Seit Anfang der 70er begeistert er ein Millionenpublikum mit seinem genialen Songkanon. Mehr als 150 Millionen Tonträger, 33 Single-Hits, 23 Grammy Nominierungen sowie zahllose weitere Ehrungen unterstreichen seine absolute Ausnahmestellung.

Als einziger Künstler des Pop-Rock-Genres spielt er monatlich vor ausverkauftem Haus in einer der legendären Arenen der Welt, dem Madison Square Garden in New York, den er nunmehr 45 mal in Folge gefüllt hat!

Billy Joel, der manchmal ruhelose, stets liebenswerte Interpret ist und bleibt der wahre Meister musikalischer Kurzgeschichten. Er ist ein Pop-Lyriker, der mit seiner Ballade vom „Angry Young Man“ – dem wütenden jungen Mann -, mit dem genialen Blues „New York State of Mind“, „Miami 2017“, dem Mini-Epos über den Tag, als am Broadway die Lichter ausgingen, über „Just Rock’n’ Roll To Me“, dem Song zur Stahlarbeiterkrise „Allentown“, der Vietnam-Novelle „Good Night, Saigon“ und dem Pop-Stenogramm der Nachkriegsgeschichte „We Didn’t Start The Fire“ zu einer lebenden Legende wurde, die nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat.

Aufgewachsen in der Bronx, lernte er bereits als Kind Klavier spielen. Ein TV-Auftritt der Beatles in der legendären Ed Sullivan-Show prägte ihn und seine Musik entscheidend. Nach Etüden mit Bands wie Echoes, Hassels und Attila versuchte er sich als Kritiker und mit Werbe-Jingles, bevor er mit „Cold Spring Harbour“ 1971 seine erste eigene Platte veröffentlichte.

Nach einem Intermezzo als Bar- und Nachtklub-Pianist schaffte er mit „Pianoman“ 1973 einen Achtungserfolg, den er mit „Streetlife Serenade“ 1974 festigte, bevor er mit „Turnstiles“ 1976 seine Meisterprüfung ablegte.

„The Stranger“ etablierte ihn 1977 als Superstar, ein Status, der durch die Alben „52nd Street“ (1978) und „Glass Houses“ (1980) endgültig bestätigt wurde. „Nylon Curtain“ (1982) wurde wegen seiner gesellschaftskritischen Ausrichtung von Kritikern hochgelobt, bevor Billy mit seinem brillanten „An Innocent Man“ 1983 erneut seinen Multi-Platinum-Status unter Beweis stellte, den er mit „Greatest Hits Volume I & II“ (1985), „Storm Front“ (1989) und „River Of Dreams“ (1994) wiederholte. Unvergesslich seine Russlandtournee 1987 mit der Performance in Leningrad, die er mit der gleichnamigen Hitsingle verewigte.

Live-Shows von Billy Joel sind Meilensteine der Konzertgeschichte. Seine heiß begehrten Auftritte gelten als unübertrefflich, denn kaum ein Rockstar versteht es, seinem Publikum so viel zu bieten wie er. Billy Joel steht immer für eine überragende Qualität. „Er ist der Rock-Entertainer, der virtuos alle Erwartungen mehr als erfüllt!“, bescheinigte die „Welt“. „Billy Joel ist ein Klassiker, seine temperamentvollen, witzig-würzigen Rockshows sind Sternstunden“, schrieb die FAZ.

Vorverkaufsinformation:

MagentaEINS Prio Tickets: Mi., 1. November 2017, 10:00 Uhr

www.telekom.de/magentaeins-priotickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 3. November 2017, 10:00 Uhr

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)