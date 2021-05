Pop-up-Testzentren: a&o bietet kostenfreie Bürgertests für alle

a&o macht´s möglich: Ab morgen, Freitag, 21. Mai, startet die Berliner Budgetgruppe an zwei ihrer drei Münchner Standorte sowie in Nürnberg mit kostenlosen Bürgertests für Gäste, Anwohner und alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. Das Angebot soll so schnell wie möglich auf fast alle 25 Standorte in Deutschand ausgedehnt werden: Die Pop-up-Testzentren sind jeweils rund 24 Quadratmeter große Zelte, die je nach lokalen Gegebenheiten z.B. vor dem Eingang oder im Hof eines a&o aufgebaut werden. „Wir sind sehr zufrieden“, freut sich Phillip Winter, CMO von a&o Hostels, „dass wir unseren Gästen und allen Bürgern dieses Angebot machen können, ist auch ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.“

a&o München Laim, a&o München Hackerbrücke und a&o Nürnberg Hauptbahnhof machen am morgigen Freitag den Auftakt. Geschulte a&o-Teams führen die Schnelltests durch – ohne Termin. Bis zu 1.000 Personen können täglich getestet werden. Im Falle einer positiven Testung wird ein zweiter Kontrolltest durchgeführt bzw. ein Arzt konsultiert. Geöffnet sind die a&o-Testzentren jeweils von 7:30 bis 20:00 Uhr.

a&o spendiert Kaffee oder Tee

Test und Auswertung sind für den Gast ein insgesamt rund 15-minütiges Procedere – als kleines Dankeschön fürs Testen, gibt´s von a&o anschließend einen Kaffee oder Tee gratis. Die Testzentren sind in Zusammenarbeit mit einem Labor entwickelt worden, die Ergebnisse werden direkt als Email versendet, auf Wunsch auch gedruckt. Sie sind generell anerkannt u.a. geeignet zur Vorlage bei Einreise/Reiseantritt oder Besuchen z.B. von Museen, Events, Kultur- und Musikveranstaltungen.

Komfortable Lösung besonders auch für Schulklassen

Großen Mehrwert der a&o-Testzentren sieht Phillip Winter vor allem auch im Angebot für Gruppenreisende: Hier denkt er vor allem an Schulklassen, die – sobald Fahrten wieder erlaubt sind – auf diese Weise schnell und zuverlässig getestet werden und so Planungssicherheit für ihren Aufenthalt und ihre Aktivitäten vor Ort bekommen können.

Winter hofft, bis Mitte Juni in allen 14 deutschen Städten mindestens ein a&o-Testzentrum eröffnen zu können. Sie sollen bis mindestens Ende Oktober betrieben werden.



Übersicht a&o-Testzentren München und Nürnberg

Ab Freitag, 21. Mai, sind jeweils in der Zeit von 7:30 bis 20:00 Uhr folgende a&o-Testzentren in München und Nürnberg geöffnet: