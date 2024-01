Popmusik-Produktionsstipendien: Bewerbungen für 2024 möglich

Die Landeshauptstadt München vergibt im Bereich der Popmusik 2024 fünf mit jeweils 8.000 Euro dotierte Stipendien für die Produktion von Musikalben oder Formate vergleichbarer künstlerischer Relevanz und ähnlichem Umfang. Zudem werden vier Stipendien in Höhe von 2.000 Euro vergeben, die die Ausgestaltung kleinerer Projekte ermöglichen. Die Ausschreibung richtet sich an Münchner Musikschaffende, die im Bereich der Popmusik tätig sind. Die Förderung durch die Popmusik-Produktionsstipendien zielt vor allem auf nicht etablierte Künstler*innen aus allen Genres der Popmusik, die aufwändige und anspruchsvolle Produktionsvorhaben realisieren möchten.

Die Einsendung der Bewerbungsunterlagen ist bis Mittwoch, 13. März, 23.59 Uhr, per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Post möglich. Bewerben können sich Einzelmusiker*innen sowie Musikgruppen bzw. Bands mit Wohnsitz im MVV-Bereich. Der Stadtrat entscheidet über die Vergabe der Zuschüsse auf Grundlage der Empfehlung durch eine Jury.

Das Kulturreferat möchte dazu beitragen, dass Musiker*innen und Veranstalter*innen aller Geschlechter die Münchner Popmusikszene mitgestalten. Bisher sind Männer deutlich überrepräsentiert. Daher werden mit diesen Ausschreibungen ausdrücklich Menschen aller Geschlechter angesprochen.

Die Ausschreibungen mit näheren Informationen sowie Bewerbungsformulare sind zu finden unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen.