Crazy about Rhythm

Die Schlagzeugerformation „Power! Percussion“ zündet auf Orchesterpauken, mächtigen Trommeln und Riesengongs, auf Ölfässern, Mülltonnen und Alu-Trittleitern ein fulminantes Trommelfeuerwerk. Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmid stellen die geballte Kraft des Schlagwerks mitten ins Rampenlicht. Das Ensemble setzt neben virtuoser Trommelkunst vor allem auch auf optische Effekte und eine für jeden Song ganz eigene Stimmung. Staunen kann man über die rasenden Tempi, über die gleichzeitige Präzision und über die verrückten Ideen der sechs Trommler. Die holen aus ihren Instrumenten raus, was nur rauszuholen ist. Mit Witz und Spontaneität präsentieren sie eine ungewöhnliche Performance und vermischen nebenbei all das, was einst als E- und U-Musik fein säuberlich getrennt wurde.