Powerbank fängt nach kurzer Explosion Feuer – eine Person verletzt

Am Mittwoch, 11.02.2026, gegen 14:15 Uhr, fing die Powerbank eines 50-jährigen Deutschen in dessen Wohnung nach einer kurzen Explosion Feuer.

Der 50-Jährige versuchte den Brand zu löschen und erlitt hierbei eine Rauchgasintoxikation. Er verständigte anschließend selbständig die Feuerwehr.

Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung war laut der Feuerwehr nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.