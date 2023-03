Preisbremsen: SWM Kund*innen erhalten persönliches Informationsschreiben

Die Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme gelten seit 1. März, rückwirkend ab Januar. Leider hatte sich deren Umsetzung bei den SWM bis jetzt verzögert. Nachdem alle technischen Anpassungen in den Systemen umgesetzt und getestet worden sind, beginnt sie nun. Ab sofort erhalten alle betroffenen SWM Kund*innen das Schreiben, in dem sie erfahren, wie sich die Preisbremsen für sie persönlich auswirken, wie sich ihr Abschlagsplan ändert und wie die rückwirkende Entlastung für Januar und Februar verrechnet wird. Aufgrund der hohen Kundenzahl erfolgt der Versand schrittweise bis in den April hinein. Durch die Verzögerung entstehen niemandem finanzielle Nachteile.

Fragen zum Schreiben, zur Entlastung oder zur Abschlagshöhe beantwortet gerne der SWM Kundenservice 0800 796 01 01 (kostenfrei in Deutschland).

Weiterführende Informationen zu den Energiepreisbremsen gibt es auch auf www.swm.de/entlastung.