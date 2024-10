Preisverdächtig: Nominierte für den Deutschen Lesepreis 2025 stehen fest

Der mit insgesamt 25.000 € dotierte Deutsche Lesepreis ist eine gemeinsame Initiative der Stiftung Lesen und der Commerzbank-Stiftung und wird 2025 zum 12. Mal verliehen. In Zentrum stehen diejenigen, die oftmals im Hintergrund dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche echte Zukunftschancen erhalten. Denn nur wer lesen kann, hat die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Der Preis wird unterstützt von Schirmfrau und Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth sowie den Kategoriepartnern Arnulf Betzold GmbH, Deutscher Städtetag und Deutsche Fernsehlotterie, Fröbel e. V. und PwC-Stiftung.

Astrid Kießling-Taşkın, Vorständin der Commerzbank-Stiftung, betont: „Auch in diesem Jahr haben uns wieder viele spannende Projekte erreicht. Die Auswahl ist uns noch nie so schwergefallen. Aber die Fülle an Bewerbungen hat auch ein Gutes: Sie zeigt, wie bunt Leseförderung sein kann und mit welchem Herzblut viele Menschen daran arbeiten, Kindern und Jugendlichen eine echte Chance für ihr Leben zu geben. Dieser Preis ist eine Notwendigkeit, weil es noch immer viel zu viele Heranwachsende gibt, die nicht lesen können. Das müssen wir der Öffentlichkeit klar machen, denn das ist kein individuelles Problem, sondern betrifft uns alle.“

Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, ergänzt: „Wer glaubt, heutzutage sei das Lesen nicht mehr so wichtig, irrt. Auch in der digitalen Welt gilt: Nur wer lesen kann, navigiert sicher durch das Labyrinth aus Informationen und Nachrichten. Egal ob im Privaten, in Schule, oder Job: Lesen ist die Grundvoraussetzung, um die Welt zu verstehen und sich in ihr zu behaupten. Und so geht Leseförderung in Deutschland: Die Bandbreite der Nominierten zeigt, wie vielfältig und erfolgreich und vor allem wie notwendig Leseförderung ist. Und die ausgezeichneten Projekte laden zur Nachahmung und Wiederholung ein – denn: nur mit einer breiten Leseförderung in allen gesellschaftlichen Bereichen gelingt es uns, dass jedes Kind und jeder Jugendliche Zugang zum Lesen findet.“

Der Lesepreis 2025 – die Nominierten sind:

Kategorie: Herausragendes individuelles Engagement

– Gefördert von der PwC-Stiftung –

Annegret Boehm | Leseleo e. V. | Hamburg

Helmut Dahmer | „Leseförderung an Grundschulen in Flensburg und Umgebung“ | Handewitt

Helen Daughtrey | Mädels, die lesen. | Bonn

Kristin Langer | Lesen, weil es Spaß macht | Bonn

Anja-Christina Lippert | Leserausch war gestern – Jetzt ist das LESEFEUERWERK entfacht! | Nittel

Lale Öztürk| Bilderbuchkino mit Diaprojektor und Basteln | Duisburg

Petra Pohl| Sprachbrücke „Druck raus, Liebe rein“ dann gelingt auch das Lesen | Würzburg

Jean-Dominique Risch | Leseförderung unter dem Leitwort LESEN DARF KEIN PRIVILEG SEIN | Oestrich-Winkel

Kevin Ruser | LiesMich-AG | Wilster

Dr. Michael Stierstorfer | Booktubes als Tore zur Weltliteratur | Icking

Kategorie: Herausragendes kommunales Engagement

– Gefördert vom Deutschen Städtetag & der Deutschen Fernsehlotterie –

Bildungsbüro des Burgenlandkreises | Netzwerk Lern- und Lesepaten | Naumburg

Chancenwerk e. V. | LeseAdler und SchreibFüchse | Castrop-Rauxel

Harenerlesen e. V. | Fürs Lesen begeistern | Haren

Johanniter Hilfsgemeinschaft Meerbusch | Johanniter Lesehund der JHG | Meerbusch

Lese- und Schreibwerkstatt mit dem Förderverein Lesenische e. V. | Für Bücher begeistern – Denn Lesen macht dein Leben bunt! | Nalbach

Leseohren e. V. | Leseohren e. V. – Lese-Heimat Stuttgart | Stuttgart

Nachbarschaftsheim Wuppertal e. V. | Der Kinderlesewagen: Leseförderung auf dem Spielplatz! | Wuppertal

Regionalbibliothek Weiden | REGIBERT TOTAL VERHEXT! | Weiden

Stadt Weiterstadt | Basic-Schulung Sprachförderung der pädagogischen Hilfskräfte der kommunalen Krippen und Kitas | Weiterstadt

Stadtbücherei Pulheim | Bücher Buddy – Der Leselöwe Lino | Pulheim

Kategorie: Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas

– Gefördert von Fröbel e. V. –

Caritasverband Worms e. V. | Worms

Ecole Pierre et Marie Curie | Heidelberg

Fröbel Kindergarten und Familienzentrum Finkenberg | Köln

IB Kita Flughörnchen | Leipzig

Katholischer Kindergarten St. Leonhard | München

Kinder- und Familienzentrum Nauborn | Wetzlar

Kita Evangelische Auferstehungsgemeinde | Mainz

Kita Lillebror | Berlin

Kita Trinitatis | Lingen

Städt. Kita Rappelkiste | Bergheim



Kategorie: Herausragende Leseförderung an Schulen

– Gefördert von der Arnulf Betzold GmbH –

78. Schule – Grundschule der Stadt Leipzig | Leipzig

Astrid-Lindgren-Schule | Nottuln

Evangelische Grundschule Wilmersdorf | Berlin

Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule Göttingen-Geismar | Göttingen

Grundschule Altkirchen | Schmölln

IGS Bovenden | Bovenden

Naabtal-Realschule | Nabburg

Pestalozzi-Grundschule | Torgelow

Stadtschule Travemünde | Lübeck

Willy-Brandt-Gesamtschule | Bochum



Kategorie: Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien

Büchertürme e. V. | Bücherbrücken – Die App: Die kostenlose multilinguale digitale „Bücherei für die Hosentasche“ | Hamburg

Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e. V. | Li.Git – Literaturvermittlung digital | Neubrandenburg

Grubenfuchs Konzepte UG | „Grubenfuchs“ | Recklinghausen

Hans-Fallada-Schule | Sprechende Bücher – ein Peerprojekt zur Leseförderung | Berlin

Katharina Junge | „El manuscrito perdido“ | Hannover

Leaders are Readers | @leaders.arereaders | Hamburg

SOS-Kinderdorf e. V. | Kreative Förderung der Vorlesekompetenz mit digitalen Medien | Berlin

Stadtbibliothek Gütersloh | NEXT LEVEL LESEN | Gütersloh

Technische Universität Chemnitz / Zentrum für Lehrerbildung / Professur Fachdidaktik Deutsch | LeOn – Leseraum Online | Chemnitz

Zucker & Zitrone gGmbH | Zucker & Zitrone – Auf der Suche nach dem besten Buch der Welt | Berlin

Der Deutsche Lesepreis

PISA-, IGLU-, Vorlesemonitor der Stiftung Lesen und IQB-Berichte zeigen für die Lesekompetenz von Kindern in Deutschland seit Jahren große Defizite auf: Rund 3 Millionen Kinder und Jugendliche können nicht gut lesen. Ihnen wird kaum oder wenig vorgelesen und sie verfügen in der Folge nur über eine (sehr) schwache Lesekompetenz. Um die Leseförderung in Deutschland und ganz besonders für junge Menschen zu stärken und öffentlich sichtbar zu machen, vergeben die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern seit 2013 den Deutschen Lesepreis in den sechs Kategorien individuelles und kommunales Engagement, Sprach- und Leseförderung in Kitas und in Schulen, Leseförderung mit digitalen Medien sowie prominentes Engagement. Mehr Informationen: www.deutscher-lesepreis.de

Über die Stiftung Lesen

Lesen ist die zentrale Voraussetzung für Bildung, beruflichen Erfolg, Integration und eine zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung. Damit alle Kinder in Deutschland lesen können, engagiert sich die Stiftung Lesen gemeinsam mit Bundes- und Landesministerien, mit Unternehmen, Stiftungen, Verbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen in bundesweiten Programmen und Kampagnen. Die Stiftung Lesen steht seit ihrer Gründung unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von zahlreichen prominenten Lesebotschafter*innen unterstützt. http://www.stiftunglesen.de

Über die Commerzbank-Stiftung

Seit über 50 Jahren unterstützt die Commerzbank-Stiftung bundesweit Projekte und Programme in den Bereichen Kultur, Soziales und Wissenschaft mit dem Ziel, einen nachhaltigen Beitrag für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu leisten. Als aktiv fördernde Stiftung arbeitet sie mit vielfältigen Partnern zusammen, deren Initiativen eine bundesweite Ausstrahlung und Vorbildcharakter haben. Ein wesentliches Anliegen der Commerzbank-Stiftung ist es, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und kulturelle Bildung zu stärken. Weitere Informationen zur Commerzbank-Stiftung unter www.commerzbank-stiftung.de.