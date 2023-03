Premiere der „MOTORWORLD Mobility Days – the magic of cars!“

Mit den „Motorworld Mobility Days“ inszeniert die Motorworld München die magische Welt mobiler Leidenschaft. Die In- und Outdoor-Messe, bietet sich als perfektes Handelsparkett für Top-Marken und Manufakturen, Hyper- und Supercars, Limited Editions, Sportwagen, Oldtimer, Youngtimer, Bikes, Accessoires, Lifestyle-Produkte Dienstleistungen und zugleich als Szene-Treffpunkt an.

Im Fokus der In- und Outdoor-Messe „Motorworld Mobility Days“ stehen das Erlebnis, der Handel, das internationale Netzwerk und die perfekte Inszenierung von Fahrzeugen, die sich durch Qualität, Performance und Historie auszeichnen. Carguys*Cargirls mit Benzin im Blut und Elektrizität in den Venen, haben die Gelegenheit für Gespräche rund um das schönste Hobby der Welt. Zu entdecken gibt es eine stilvolle Auswahl exklusiver Dinge mit allem, was dazugehört.

„In der Motorworld München ist die Leidenschaft für Mobilität an jeder Ecke zu spüren. Mit den ‚Motorworld Mobility Days‘ setzen wir sie mit vielfältigen, renommierten Ausstellern und einem abwechslungsreichen Programm noch einmal mehr in Szene,“ erläutert Andreas Dünkel, Initiator und Gründer der Motorworld Group, das Konzept. „Da heißt es Neues finden, Altes bestaunen und Bekanntes wiedersehen. Mit Fahrzeugbegeisterten wollen wir Fahrzeuge präsentieren, entdecken, kaufen, verkaufen und feiern, die Herz, Puls und Ursprung der Mobilitätsszene sind – the magic of cars! Wir freuen uns auf vier Tage, in denen sich die Welt der Mobilität in der Motorworld München trifft.“

Zu erleben gibt es Exklusives auf zwei und vier Rädern mit PS und KW, echte Mobilität, Performance, Lifestyle und Gastlichkeit.

Motortreff am Sonntag, 3. September 2023

Zum Auftakt der „Motorworld Mobility Days“ lädt die Motorworld München am Sonntag, 3. September, von 10 bis 18 Uhr zu einem offenen Motortreff ein. Dieser richtet sich an alle Freunde der Mobilität – egal ob mit Bike, Oldtimer, Sports- oder Supercar. Ganz nach dem Motto „Sehen und gesehen werden!“ wird die Motorworld München auch wieder für die Durchfahrt geöffnet. Die Fahrzeuge werden von einem Moderationsteam begrüßt.

MOTORWORLD Mobility Days

3. – 6. September 2023 (So. – Mi.)

tägl. 10 – 18 Uhr

MOTORTREFF

3. September 2023 (So.)

10 – 18 Uhr

MOTORWORLD München

Am Ausbesserungswerk 8

80939 München

motorworld-miaa.de

Kontakt für Aussteller

Daniel Rest, Tel. + 49 (0)7356 933-508, rest@motorworld.de

Nadine Wagner, Tel. + 49(0)7356 933-512, wagner@motorworld.de